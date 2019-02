Kuna eestlaste vastlakommetes on kõige iseloomulikum liulaskmine, siis tuli ka Kristol kelk ja uisud üles otsida ning minna Soomaa looduslikule liuväljale. Vaatame, kui pika liu ta teeb ja mida see "Osoonile" ennustab? Vastlapäevale järgneval tuhkapäeval algab pikk paastuaeg. Mis saaks olla paastuaja parem toit kui väherasvane lutsukala? Sander on Peipsi järvel lutsupüügil ja uurib kalameestelt, miks see kala ei kuulu meie toidukalade nimekirja etteotsa. Kas tõesti on põhjuseks tema välimus? Tutt-tihase tunneb ära tema musta-valgekirju tuti järgi. Emaslinnud on väga töökad - kolme nädalaga toksib ta valmis pesaõõnsuse, mille sisustamiseks kulub veel nädal. Samal ajal isaslind naudib lihtsalt looduse ilu. Autorid Kristo Elias, Sander Loite ja Karl Adami. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Karl Adami, helirežissöör Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.