Mis on ühist rumbal ja "Tuljakul“? Ikka see, et mõlemaid tantse esitatakse tublide meistrite käe alt tulnud uhketes kostüümides. Kuidas võistlustantsu kostüüme valmistav Moonika ja rahvakunsti hingeelu salasoppe tundev Anu oma osava näputööga tantsijatele hoogu annavad? Režissöör Sander Allikmäe, autor-toimetaja Marit Ummelas, produtsent Hannela Lippus.

