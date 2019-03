Reisile minuga

Thessaloníki kandis elasid mitmed suured filosoofid. Meiegi saates mõtiskleb Jaan Tätte elu ja poliitika teemadel.

Agoraa oli juba enne Kristust poliitilise elu keskus, tänaseks on muidugi endisest hiilgusest järele jäänud ainult varemed. Õnneks on linnas säilinud Hagia Sophia kirik ja Rotonda, mis jutustavad lugusid linna uhkest ajaloost. Jaan meenutab väga aktuaalset Platoni lauset: „Neile, kes on nii targad, et mitte minna poliitikasse, on karistuseks see, et neid valitsevad lollid". Kreekas filmisid Jaan Tätte, Tiina Park, Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.