Kutsikapõli

Emma Lowe ja tema viis last otsivad koera, kellest saaks kaaslane 4-aastasele Downi sündroomiga autistist Alfiele. Äsja abiellunud Leigh ja Bella võtavad endale mopsi, kellest tahavad teha sotsiaalmeediastaari. Peagi avastavad nad, et kutsikad võivad öösiti olla sama rahutud kui beebid, ja kutsuvad Louise'i appi. Maniküürija Hannahil on juba kolmas koer, kellest loodab kasvatada mängukaaslase 21-nädalasele chihuahua Chloele. Selgeltnägija Delia toob viimaks koju leonbergerikutsika, kellest sirgub kiiresti põikpäine hiiglane.

Osa: 3, Hooaeg: 1, 2017 (10 Puppies and Us) 18:40

