Viimased neli aastat on meie elu juhtinud Riigikogu, kelle valitsemisaeg saab kohe ümber. Reporterid Mirjam Nutov, Jüri Muttika ja Jüri Nikolajev teevad kuus peatust Eestimaa erinevais paigus ning uurivad, mis on meie, lihtsurelike jaoks selle ajaga muutunud: kas elu on paremaks või hoopistükkis keerulisemaks läinud? Missuguseid sasipuntraid tuleks uuel võimukandjal kindlasti harutama hakata? Režissöör Sander Allikmäe, toimetaja Marika Kaasik, toimetaja-produtsent Ene-Maris Tali.

