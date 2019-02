Konstaabel Priit Torim uurib hoolega avariid, mis juhtus ajakirjanikuga - ta küsitleb nii Evet kui Ahvenat. Laine teab aga juhtunust palju rohkem. Kristjan on mures oma maja saatuse pärast, kuid Johannes viib ta mõtted mujale. Alma avastab, et Uku Palmiga saab normaalselt suhelda.

