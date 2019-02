Kadunud aegade elustaja Fredy Tomps

Film annab põgusa ülevaate 88-aastase arhitekti-muinsuskaitsja elust ja tegevusest, mis on väldanud läbi mitme riigikorra. Valdav osa Fredy Tompsi aktiivsest ametniku- ja arhitektitööst jäi nõukogude perioodi, mil muinsuskaitse tegevus polnud riigis sugugi kõigile meeltmööda. Kõrge muinsuskaitseametniku mälestuste kaudu avaneb kinolinal toonane kontekst, nõukogude aja probleemid ja hirmud. Filmis on kasutatud palju arhiivikaadreid, millest suure osa moodustavad Fredy Tompsi isiklikust kogust pärit filmid ja fotod. Autor Margit Mutso, montaažirežissöör Kalle Käärik, produtsendid Peeter Brambat ja Eros Brambat.

