Noorel emal diagnoositakse tüüfus. See äratab valusaid mälestusi Patsys, kelle ema ja õde surid samasse haigusse sõjavangide laagris. Noor õpetaja, kes ootab last abielumehelt, jääb ilma kodust ja tööst ning üritab suures meeleheites ise lapsest vabaneda. Barbara ei leia kuidagi võimalust Trixiele öelda, et Tom kutsus teda õhtusöögile.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel