Almale ja Johannesele tuleb külla Jane. Pfeffermint annab Ahvenale ülesande, mida viimane tõsiselt võtab. Mare on väga ähmis linnavalitsuses toimuvast segadusest, kuid Almal ja Johannesel on talle palju rabavam uudis. Ahven kohtub Evega kohvikus, et talle inervjuu anda.

