Kollased vestid - vägivallalaine Pariisis

Pariis on nädalaid olnud kollaseid veste kandvate mässajate küüsis, politsei suudab hädavaevu meeleavaldajaid ohjeldada. Filmis saavad sõna mehed ja naised, kes ei sarnane tavalistele löömameestele, kes pole ei parem- ega pahempoolsed äärmuslased. Enamik kollaseid veste on tavalised tööinimesed, kellel pole mingit kriminaalset tausta. Mida nad nõuavad ja kuhu see enneolematu liikumine välja viib?

Pariis on nädalaid olnud kollaseid veste kandvate mässajate küüsis. Mida nad nõuavad ja kuhu see enneolematu liikumine välja viib?

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel