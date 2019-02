Eesti taime- ja loomariigi rikkus on püsinud paljuski teadlaste abiga. Meie haruldastel ja hävimisohus liikidel hoitakse pidevalt silma peal. "Osoon" on teadlaste seiretöid jälginud üle 25 aasta. Vaatame ajateljel, kelle hävimisloost on saanud edulugu ja kellel läheb endiselt kehvasti. Autorid Kristo Elias ja Sander Loite. Režissöör Keiti Väliste, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.

