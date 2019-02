Uku külastab Allanit, et tema sportlasekärjääri kohta küsida, kuid Marel ja Allanil on kiire Tallinnasse sõiduga.

Uku külastab Allanit, et tema sportlasekärjääri kohta küsida, kuid Marel ja Allanil on kiire Tallinnasse sõiduga. Tiik on endiselt närvis kurikuulsa artikli pärast Morna ajalehes, vestlus Põdraga aga ei tee talle asja lihtsamaks. Ahven jõuab seisukohale, et Pinuse retseptsiooni on uut töötajat vaja ja Almal on talle kandidaat välja pakkuda.