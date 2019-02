Omaaegse intellektuaali Hanno Kompuse projekti järgi ehitatud maja sobib Valgejõe oru ürgsesse maastikku. Toad, mööbel, pisiesemed ja pildid seintel räägivad igaüks oma loo ajast ning inimestest, kes on siin elanud ja olnud: Aleksander Mohrfeldt, Helmi ja Karl Viitol, Liina Reiman, Erna Vilmer Raimund Kull, Ants Lauter ja veel paljud nende sõbrad ning mõttekaaslased. Nüüd on Pikakose koduks perekond Sundjale, kes hoiavad väärikalt eelkäijate vaimsust ja külalislahkust. Saate autor Mati Talvik, režissöör Indrek Kangur.

