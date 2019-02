Väiksed olevused jäävad tihti kahe silma vahele. Suuremad loomad jätavad nad varju ja väikeste elu läheb meist lihtsalt mööda. Ometi domineerivad maakeral just pisikesed superstaarid. 90 protsenti kõigist, kes maakeral elavad, ei ole suuremad kui inimese näpuots. Kuidas nad suures kurjas maailmas hakkama saavad? Dokumentaalfilm räägibki sellest, kui suured eelised on sellel, et oled väike.

