Punane sekund

Autojuhina tunneme ebamugavust, kui keegi sõidab meil liiga lähedal sabas. Reisijana võime tunda ärevust, kui bussijuhi sõidustiil tundub ohtlik. Kaks reisijaid vedanud väikebussidega juhtunud õnnetust näitavad ilmekalt, miks pikivahe hoidmine on palju enam kui ebamugavuse küsimus. Kuidas aga saaksime ise oma reisi ohutumaks muuta? Sündmuste ahel, mis viib elu või tervise jääva kaotuseni, on katkestatav. Paljugi on meie endi kätes. Režissöör Martin Korjus, toimetaja Kadriann Kibus, produtsent Kaspar Kaljas. Tootja Paprika Latino Studios OÜ.

