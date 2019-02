Tiik süüdistab Margnat tema mustade tehingute lekitamises ajakirjandusele. Are annab Johannesele mõista, et Õnne 13 majast ei saa elamiseks kõlbulikku. Felix Viss esitab Johannesele väga tõsiseid küsimusi. Marele ja Allanile saabuvad Luuasaare Turisimitalusse auväärt külalised.

