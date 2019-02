Allan ja Ülo katsetavad Luuasaarel erinevaid ajaviitevõimalusi, kuid Marel on hoopis erilisem üllatus varuks. Tallinnas, Sumbergi advokaadibüroos kohtuvad Georg ja Felix Viss. Põder üritab Pillet tagasi võita, kuid neiu jääb endale kindlaks. Konstaabel Torim arvab, et tema kohus on noore neiu au kaitsta.

