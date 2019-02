Haiglasse saabub patsient, kes nimetab end biohäkkeriks: ta on endale kaasaegse tehnika abil ise diagnoosi pannud. Holopainen kahtleb meetodi õigsuses, kuid tunneb siiski selle vastu huvi. Ilmari on Marleena tervise pärast mures ja nõuab, et naine usaldaks teaduspõhist meditsiini, mitte kristalle.

