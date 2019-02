Morna linna ilmub keegi Felix Viss, kelle minevik on linnaga seotud. Pansionaadi baaris kohtab ta Ukut ja Lainet. Ahven mängib pansionaadis endiselt peremeest, kuid Laine ei tee sellest väljagi. Are üritab Saareperadelt uurida Morna ajaloo kohta, sest nad on Georgiga millelegi jälile saanud. Teet Kallase dokumentaaldraama, idee autor Astrid Reinla.

