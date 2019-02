Tuntud vanasõna ütleb: "Mets on vaese mehe kasukas". Kas see peab paika ka meie tehnoloogiaajastul, kui kõik inimesele vajalik on nupuvajutuse kaugusel? Kristo teeb läbi toimetulekukatse - kuidas jääda ellu, kui elektrit ei ole. Hulk kasulikke nippe, kuidas üle elada öised miinuskraadid, toitu valmistada ja hädapäraseid töövahendeid meisterdada, olgu selleks siis prügikotist magamiskott või T-särgist ja oksahargist lumelabidas. Alates 2005. aastast annab Eestimaa Looduse Fond välja noore looduskaitsja auhinda eesmärgiga toetada aatelise looduskaitse püsimist Eestis läbi põlvkondada. 2018. aasta auhinna pälvis Eesti Loodusmuuseumi zooloogia osakonna juhataja Lennart Lennuk. Oma põhitöö kõrvalt jõuab Lennart pidada loenguid, koostada näitusi ja ka käia rabas pildistamas ning loodushelisid salvestamas. Praegu võib Loodusmuuseumis tutvuda Lennarti kureeritud näitusega "Isad ja pojad". Merebioloogina on Lennart valinud oma doktoritöö teemaks merevees elavad pisiloomad, kes kontrollivad rannikumere taimse hõljumi hulka ehk ei lase merel "õitsema" minna. Kuidas kõik need tegevused mahuvad Lennarti graafikusse? Autorid Kristo Elias ja Sander Loite. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund ja Aivo Rannik, helirežissöörid Rein Fuks ja Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.