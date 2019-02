Pille saabub tagasi oma isatallu. Kuid peagi naaseb ta taas Mornasse, kus Are talle peavarju pakub.

Pille saabub tagasi oma isatallu. Peagi naaseb ta aga taas Mornasse, kus Are talle peavarju pakub. Ajakirjanik Eve on otsustanud Tiiki veidikene küsitleda, viimasele see loomulikult ei meeldi. Evelin üritab Ernat "moosida", kuid Georg satub sellele peale ja jälle on tüli majas. Teet Kallase dokumentaaldraama, idee autor Astrid Reinla.