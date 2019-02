Oli aasta 1964. Argielu Eestis näis suhteliselt rahulik. Eesti oli hoolega valvatud Nõukogude Liidu territooriumi osa ja väliskülalised olid siin suur haruldus. Aga märtsikuus saabus Eestisse Soome Vabariigi president Urho Kaleva Kekkonen. Kas see oli naaberriigi tunnustus okupandist suurriigi poliitikale või toetus- ja sõprusavaldus okupeeritud hõimurahvale? Siinpool Soome lahte on igatahes põhjust seda sündmust kaua mäletada. Saate autor Mati Talvik, režissöör Indrek Kangur.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel