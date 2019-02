Juba päris esimestest iseseisvusaastatest peale on Tootsi seotud turbalõikamise ja briketitootmisega. Turvas on üks Eesti päris oma maavara, mis aegade vältel on andnud tööd paljudele inimestele ja sooja paljudesse kodudesse. Turbatootmisel on oma ajalugu, traditsioonid, legendid. Saate autor Mati Talvik, režissöör Indrek Kangur.