Kuuendas osas kohtume üllatuskülalisega, kelle ühed esivanemad on pärit Aafrikast, teised on aga elanud juba aastasadu siin paesel pinnal. Külastame maalilist Lõuna-Eestit ja saame teada, kuidas saatejuht uppumissurmast pääses. Ületame hirme ja eelarvamusi Otepää seikluspargis ning proovime, kas Nõmmel müüakse endiselt maailma parimaid pontšikuid. Integratsiooniinspektorit tabab härdushoog ja ta tunneb muret eesti rahva allakäigu pärast. Tootjad Kinoteater MTÜ ja U8 OÜ.

