Alma on linnas tagasi ja saab teada, et Johannes laenas Georgilt raha. Kokku saavad Tiik, Põder ja Pille - mehed üritavad neiule muljet jätta. Tallinnas kohtuvad juhuslikult Eve ja Evelin ning viimane kutsub ajakirjaniku enda juurde lobisema. Mare üürib oma korteri Ukule. Teet Kallase dokumentaaldraama, idee autor Astrid Reinla.

