Biometaan ehk rohegaas on keskkonnasõbralik taastuvkütus, mis asendab fossiilkütuseid. Biometaani kütteväärtus on enam-vähem võrdne vedelkütusega, mille tootmisse on andnud oma suure panuse Eestimaa lehmad. Suurim biometaanijaam asub Viljandimaal, kus 1700 veise sõnnikust, lägast ja väheväärtuslikust silost saab päevas 3500 kuupmeetrit biometaani. Ühe päeva toodanguga saab autoga maakerale tiiru peale teha ja jääb veel ülegi. Eesti riigi eesmärk on aastaks 2020 kasutada transpordis 10% taastuvkütuseid, millest 3% on plaanis katta biometaaniga. Pärnu lahe kõige väärtuslikum ja ka maitsvam kala on koha. See on ka põhjus, miks kohavarud on pideva püügisurve all. Teadlased püüavad välja selgitada, miks kohavarud pole hiigelaegadega võrreldes taastunud. Koostöös kaluritega tehakse talviseid kontrollpüüke, et teada saada, kas ja kui palju satub saakidesse noori ning alamõõdulisi kalu. Kas võrgu silmasuuruse muutmisega saab olukorda parandada? Suur-kirjurähn on meie kõige tuntum ja levinum rähniliik. Oma erkpunase sabaaluse, kontrastselt musta selja ja valgete laikudega jääb ta kindlasti silma. Hoopis sagedamini märkame aga linnu tegutsemisjälgi, kus puu all on hunnikus laiali lammutatud käbid. Autorid Kristo Elias, Sander Loite ja Karl Adami. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Aivo Rannik ja Karl Adami, helirežissöör Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.