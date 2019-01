Uurime järgi, kuidas meie kraanivett puhastatakse. Kas sa teadsid, et tallinlaste vett puhastatakse näiteks osooniga? Samas saab 15 protsenti Eesti elanikest oma vee erakaevudest. Kas nende vesi on sama puhas? Lisaks räägime, milline vesi on Eesti erinevates piirkondades. Tootja Downtown Pictures OÜ.

