Teine maailmasõda pillutas Eesti mehi nii ühele kui ka teisele poole rinnet. Kes oli parajasti võimul, see tegi oma mobilisatsiooni. Mälestustest paistab, nagu oleks ühel ajal mitut sõda peetud, aga Eesti mees ei võitnud neist ühtegi. Kuni 1956. aastani tegutsesid nn Eesti rahvusväeosad. Mida need endast kujutasid? Saate autor Mati Talvik, režissöör Indrek Kangur.

