Eesti suurim maavara, põlevkivi, on mitme inimpõlve vältel andnud olulise osa meie rahvuslikust rikkusest. Aga maa-alune töö ei ole riskivaba. Eesti kaevandustes ja Eesti kaevuritega on juhtunud õnnetusi, nagu mujalgi maailma kaevandustes. Autor Mati Talvik, režissöör Indrek Kangur.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel