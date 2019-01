Meie inimesed

Rasked haigused tabavad inimesi alati ootamatult ja esimene teadasaamine on igaühele šokk. Merike põdes rinnavähki ja väljus sellest võitlusest võitjana just sel määral, kuivõrd see võimalik on. Täna töötab Merike lisaks oma põhitöökohale ka rinnavähi teabetoa kogemusnõustajana. Lisaks on tal käsil Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis meditsiiniõe eriala lõpetamine - ikka selleks, et ta teisi saatusekaaslasi veel paremini aidata saaks. Režissöör Salme-Riine Uibo, autor-toimetaja Mirjam Matiisen, produtsent Hannela Lippus.