Arne Oidi rolli on meie estraadimuusika ajaloos võimatu üle hinnata. Tema võime luua geniaalseid viisijuppe oli imeteldav. Need sündisid justkui puusalt tulistades, pealtnäha ilma igasuguse pingutuse ja sundimatu elegantsiga. Aga kuidas õigupoolest nägid ilmavalgust "Suveöö", "Kaks kuukiirt" ja "Mis värvi on armastus"? Milline roll oli kogu loomeprotsessis Eesti viljakaimal laulusõnade autoril Heldur Karmol? Autorid Roald Johannson ja Jaak Kilmi.

