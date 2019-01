Uhkus ja eelarvamus

R: Joe Wright. O: Keira Knightley, Rosamund Pike jt. Jane Austini samanimelisel kuulsal romaanil põhinev film keskendub Bennetite perekonnale. Peres kasvava viie tütre emal on suur unistus – leida tütardele rikkad mehed, kes kindlustaks nende ja ühtlasi kogu perekonna tuleviku. Tütar Elizabeth ei taha aga leppida mõistuseabieluga ja soovib elult rohkemat – tema tulevane abikaasa peab teda päriselt armastama. Elizabethi niigi vastakaid tundeid kosilaste suhtes ajab veelgi segasemaks õdede ellu ilmunud salapärase olekuga härra Darcy, kelle pealtnäha ülbe pealiskesta all peitub midagi enamat.

