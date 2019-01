Käes on kaua oodatud ja kardetud keemiasaade. Raketlased peavad määrama viie vedeliku kontsentratsioonide järjekorra, kuid neil on kasutada vaid fototakisti, voltmeeter ja papp. Teises ülesandes on vaja määrata tundmatu lahuse tihedus ja selleks tuleb ise ehitada areomeeter. Ühe meeskonna ehitatud seadmed pole aga piisavad, et end duellist päästa ja lahuste määramine selgitab, kes peab saatest lahkuma. Tootja Vesilind OÜ.