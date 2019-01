Sarja teises osas tuleb juttu sellest, kuidas makaagid võtavad vargusi sooritades appi psühholoogia, hüpikämblik petab saakloomi keemilise maskeeringuga ja koolibrid varastavad nektarit otse konkurentide noka alt. Selgub, et toidu otsimisel on mässulisest loomusest kasu.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel