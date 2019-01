Kaja armastab ilusaid ja luksuslikke riideid. Kuna ükski naine ei saa endale lubada absoluutselt kõike, mida hing ihkab, tekkiski tal mõte kasutada oma loomingus juba kantud materjale. Nii saigi Kajast taaskasutusdisainer. Peamiselt loob ta kleite, sest just need avavad naise tõelise olemuse. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.

