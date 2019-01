Stiilipidu

Iga inimene teab või vähemalt aimab, et temas on palju "minasid". Kostüümi valides tõstab ta ühe neist esile. Alice, Ada ja Jana on kolm kolleegi ning sõbrannat, kes ei kavatse jääda pärast koondamist niisama istuma. Ühiste jõududega luuakse hoopis kostüümilaenutus. Inimeste riietamise kõrval teevad naised ka midagi unikaalset: avavad nende olemust ja ergutavad fantaasiaid. Režissöör Peeter Urbla, peaosades Maarja Jakobson, Anne Reemann ja Evelin Pang. Teistes osades Karol Kuntsel, Meelis Rämmeld, Maarika Vaarik, Toomas Urb, Hannes Kaljujärv jpt. Operaator-lavastaja Mait Mäekivi, muusika Tiit Kikas. Tootja Exitfilm.

