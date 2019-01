Ja nende najal vaid seisab see terve tsirkus koos... "Fix" on eestlaste kuulmismeeli paitanud juba pool sajandit. Tuntud hitid, värsked hääled ning lõbusad meenutused ja meeleolud kontserdilava tagant. Täna mängime ainult "Fixi"! Toimetaja Heleri All, režissöör Kertu Köösel, produtsent Rait Roland Veskemaa.

