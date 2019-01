Shummy ja Patsy aitavad ühel noorel emal otsustada, kas ta ikkagi tahab anda oma lapse lapsendada. Dr Turner avastab, et Nancy on steriliseeritud vastu ta enda tahtmist. Dr Turner ja Shelag kirjutavad väikese Angela teismelisele emale kirja. Noakes saab seersandi-eksamil läbi.

