Alma on endiselt kadunud ja Johannes üritab masenduse võitmiseks Õnne 13 majas midagi korda teha. Koos Kristjaniga parandatakse ahi ära ja lõpuks jõutakse Laine abil viinavõtmiseni. Evelini ja Georgi suhted on halvenenud, kuid Evelin ei taha lahutusest kuuldagi. Allan ja Mare mõlgutavad vaikselt abiellumise mõtteid. Pille leiab kohvikust purjus Johannese. Teet Kallase dokumentaaldraama, idee autor Astrid Reinla.

