Kõik see, mida inimsilm näeb ja mida masinad mõõta oskavad, moodustab vaid viis protsenti sellest, mis kogu kosmoses olemas on. Mis asub universumi tumedal poolel? Vastavad Eesti teadlased. Saatejuht Eeva Esse, toimetajad Marju Himma ja Greete Palmiste, režissöör Margo Siimon. Tootjad Vesilind OÜ ja Filmit OÜ.

