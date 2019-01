Georg tunneb end Õnne 13 maja omanikuna koduselt ja ehitab juba uut aeda. Almale see loomulikult ei meeldi. Ka ei jää talle märkamatuks Are ja Georgi intiimsemaks muutunud suhe. Uuevariku tallu ilmub keegi Uku Palm, kelle minevik oli kunagi Mornaga seotud. Ülo aga tõlgendab asja omamoodi. Teet Kallase dokumentaaldraama, idee autor Astrid Reinla.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel