Mare juures saavad üle hulga aja kokku Ants ja Jaanus. Are kohtab kohvikus juhuslikult Põtra ja annab talle Pille suhtes head nõu. Kohvikusse ilmub ootamatult ka Evelin, kes on teada saanud Are ja Georgi suhtest. Põder sõidabki Pille isatallu. Mare räägib Almale ja Johannesele ideest Õnne 13 maja ära osta. Nende juurest astub läbi ka Laine, kes teatab, et hoopis Georg on selle maja omanik. Teet Kallase dokumentaaldraama, idee autor Astrid Reinla.