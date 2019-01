Kutsuge ämmaemand!

Jenny naaseb tööle, kuid saadetakse Londoni haiglasse, kus ranged reeglid ei luba tal patsientidega tegelda nii, nagu ta sooviks. Chummy vanemad on lahku läinud ja Chummy kutsub ema enda poole elama, ehkki ema suhtub põlglikult tütre elustiili. Hiljem selgub, et Chummy ema põeb vähki. Õde Julienne ja Cynthia aitavad noort ema, kel diagnoositakse sünnitusjärgne psühhoos. Turnerite adopteerimisplaan satub ohtu, kui taustakontroll paljastab, et doktor Turner viibis pärast Teist maailmasõda mõnda aega sõjaväe psühhiaatriahaiglas.

