Allani korteris saavad kokku Allan, Mare ja Jaanus. Viimane korraldab midagi perekoosoleku taolist, kus teatab oma mõttest osta ära Õnne 13 maja. Uuevariku juustukojas esitab Ülo Richardile ultimaatumi. Evelin külastab Mornas oma ema ja kurdab, et Georg on hakanud sagedasti Tartus käima. Georg toob Are Mornasse Õnne 13 majja ja teatab, et tema on selle maja ära ostnud. Teet Kallase dokumentaaldraama, idee autor Astrid Reinla.