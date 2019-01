Venemaa uus külm sõda Ameerikaga sai alguse vene orbude adopteerimiskeelust Ameerika kodanikele. Järgmised ohvrid olid MTÜ-d ja inimõigusorganisatsioonid, mis viis kõigi opositsiooniliidrite tembeldamiseni lääneriikide marionettideks ning mõjuagentideks, kelle eesmärk on Venemaa hävitada. Üha uute vaenlaste otsimine on saanud Kremli režiimi tõhusaks vahendiks elanikkonna kontrollimisel. Aga kuhu see viib?

