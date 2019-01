15. septembril 2018. aastal toimus Maailmakoristuspäev. Eestlaste eestvedamisel koristasid ühel päeval üle maailma oma maad 17,7 miljonit inimest 157 riigist, kokku koguti 88 500 tonni jäätmeid - see on meeletu kogus. Mis sellest prügist edasi saab? Tallinnas toimuval maailmakoristuspäeva konverentsil arutavad eksperdid, kuidas päästa maailm prügisurmast. Meie väikese Eesti tõsiseks probleemiks on olmejäätmed, millest suudetakse ringlusse saata vaid 32%. Aastaks 2020 peab pool olmejäätmetest ringlusse minema. Kuidas seda saavutada? Autorid Kristo Elias ja Sander Loite. Režissöör Keiti Väliste, operaator Madis Reimund, heli Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.

