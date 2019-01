Vabadussõja lugu

Jaanuar 1919. Veel vana aasta viimastel päevadel jõuab Eestisse ammu oodatud abi – soomlased. Moraalne abi on olulisem füüsilisest. Uue aasta esimestel päevadel minnakse vastupealetungile. Enne veel kui soomlased rindelegi jõuavad, võidetakse lahinguid. Aga abivägi satub segadusse – vormis soomlastel on raske vahet teha punaväel ja eestlastel. Eri pooltel võitlevad ühesugused kodustes riietes mehed, tihti saabasteta ja kehval toidul. Saatejuht Indrek Treufeldt, toimetaja Elo Selirand, režissöör Toorion Ojaperv.

