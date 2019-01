Põnevus kasvab! Finaalis on veel kuus vaba kohta! Sina otsustad, kes sinna jõuavad! Eesti Laul 2019 teises poolfinaalis võistlevad teie häälte pärast Sissi, Synne Valtri, Iseloomad, Kadiah, Grete Paia, Lumevärv ft. INGA, Kaia Tamm, Kerli Kivilaan, Lacy Jay, Around The Sun, Cätlin Mägi & Jaan Pehk ja Uku Suviste. Saadet juhivad Ott Sepp ja Piret Krumm.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel