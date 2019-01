"Noored kotkad", mis valmis ja esilinastus 1927. aastal, on üks väheseid enne 1940. aastat tehtud Eesti mängufilme, mis on peaaegu terviklikult säilinud. Film pakub meile elupildikesi Eesti Vabariigi algusaastatest ja lahingutest Vabadussõja rinnetel. Vabadussõjas osalenud ja sõjas haavata saanud Theodor Lutsu (1896-1980) esimene mängufilm sisaldab Eesti filmiajaloo efektsemaid lahingustseene, mille filmimisel osales üle 4000 statisti.

