See ei ole möödaniku hittide paraad. Kunagi kuni seitse (!) kontserti päevas andnud hiigelsaalide superstaar on täna sügavalt enesesse ja maailma vaatav tõsine küps looja. Parem kui eales varem. Täna õhtul mängib ja laulab Tõnis Mägi neile, kes soovivad ning väärivad enamat. Saatejuht Vahur Kersna, režissöör Tarvo Mölder, produtsent Piret Priisaar.

